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Винус Уильямс проиграла на старте турнира WTA в Вашингтоне

Фото: Винус Уильямс на турнире WTA 250 (twitter.com/CitiOpen)
Автор: Антон Федорцив

Американская теннисистка Винус Уильямс не сумела преодолеть первый барьер на турнире Citi Open WTA 250, уступив канадке Ребецци Марино в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Вашингтон, 1/16 финала

Марино – В. Уильямс – 2:1 (4:6, 6:1, 6:4)

42-летняя теннисистка неплохо проявила себя в первом за год матче в одиночном разряде. Уильямс-старшая в первом сете стабильно побеждала на своей подаче, а в решающий момент оформила брейк и с первой попытки реализовала сет-пойнт.

Во второй партии борьбы не получилось. Марино потратила всего 28 минут, чтобы одолеть опытную американку. Канадка дважды взяла свою подачу "под ноль", а затем сумела два раза взять и подачи Уильямс и разгромила ветеранку в сете.

Наиболее интересной стала третья партия. Титулованная американка начала сильно, поведя 3:0 с брейком. Но постепенно Марино справилась с давлением обстоятельств и выровняла положение. Драматическая же потери своей подачи при счете 4:4 окончательно подкосила Уильямс, и она без борьбы отдала финальный гейм.

Уильямс-старшая получила уайлд-кард на турниры в Вашингтоне, Торонто и Цинциннате. Все три теннисных соревнования входят в серию турниров подготовки к Открытому чемпионату США, который начнется в конце августа.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис