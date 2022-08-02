Винус Уильямс проиграла на старте турнира WTA в Вашингтоне

WTA, Вашингтон, 1/16 финала

Марино – В. Уильямс – 2:1 (4:6, 6:1, 6:4)

42-летняя теннисистка неплохо проявила себя в первом за год матче в одиночном разряде. Уильямс-старшая в первом сете стабильно побеждала на своей подаче, а в решающий момент оформила брейк и с первой попытки реализовала сет-пойнт.

Во второй партии борьбы не получилось. Марино потратила всего 28 минут, чтобы одолеть опытную американку. Канадка дважды взяла свою подачу "под ноль", а затем сумела два раза взять и подачи Уильямс и разгромила ветеранку в сете.

Наиболее интересной стала третья партия. Титулованная американка начала сильно, поведя 3:0 с брейком. Но постепенно Марино справилась с давлением обстоятельств и выровняла положение. Драматическая же потери своей подачи при счете 4:4 окончательно подкосила Уильямс, и она без борьбы отдала финальный гейм.

Уильямс-старшая получила уайлд-кард на турниры в Вашингтоне, Торонто и Цинциннате. Все три теннисных соревнования входят в серию турниров подготовки к Открытому чемпионату США, который начнется в конце августа.