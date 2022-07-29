Винус Уильямс и Кенин получили уайлд-кард на "Мастерс" в Цинциннати
Организаторы теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати отдал специальные приглашения трем американкам во главе с опытнейшей Винус Уильямс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Western & Southern Open.
42-летняя теннисистка получила уайлд-кард на престижный турнир в штате Огайо. В этом году Cincinnati Masters состоится 13-21 августа, как раз перед стартом Открытого чемпионата США.
Компанию Уильямс-старшей составили две соотечественницы – Слоун Стивенс и София Кенин. Первая в прошлом году тоже получила уайлд-кард, но вылетела после первого круга. В свою очередь вторая пропустила Цинциннати-2021, но дошла до полуфинала в 2019 году.
Винус Уильямс тоже никогда не побеждала на турнире в Огайо. Лучшим ее достижением там остается полуфинал-2012. Зато ее младшая сестра Серена дважды триумфовала в Цинциннати.
Ранее Уильямс-старшая получила уайлд-кард на турниры в Вашингтоне и Торонто. Оба соревнования входят в серию подготовки к Открытому чемпионату США.
Ранее четверо украинок получили места в основной сетке US Open. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.
К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.
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