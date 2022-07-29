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Вінус Вільямс і Кенін отримали вайлдкард на "Мастерс" в Цинциннаті

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США, П'ятниця 29 липня 2022 11:48
Вінус Вільямс і Кенін отримали вайлдкард на "Мастерс" в Цинциннаті Фото: Вінус Вільямс серйозно готується до US Open (facebook.com/VenusWilliams)
Автор: Антон Федорців

Організатори тенісного турніру серії "Мастерс" в Цинциннаті віддав спеціальні запрошення трьом американкам на чолі з наддосвідченою Вінус Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Western & Southern Open.

42-річна тенісистка отримала вайлдкард на престижний турнір у штаті Огайо. Цьогоріч Cincinnati Masters відбудеться 13-21 серпня, якраз перед стартом Відкритого чемпіонату США.

Компанію Вільямс-старшій склали дві співвітчизниця – Слоун Стівенс і Софія Кенін. Перша торік теж отримала вайлдкард, але вилетіла після першого кола. Натомість друга пропустила Цинциннаті-2021, але дійшла до півфіналу в 2019 році.

Вінус Вільямс теж ніколи не перемагала на турнірі в Огайо. Найкращим її досягненням там залишається півфінал-2012. Натомість її молодша сестра Серена двічі тріумфувала в Цинциннаті.

Раніше Вільямс-старша отримала вайлдкард на турніри у Вашингтоні та Торонто. Обидва змагання входять у серію підготовки до Відкритого чемпіонату США.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці US Open. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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