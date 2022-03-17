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Виновные в военных преступлениях будут отвечать. Министры иностранных дел G7 усилят давление на РФ

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Четверг 17 марта 2022 21:20
Виновные в военных преступлениях будут отвечать. Министры иностранных дел G7 усилят давление на РФ Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава немецкого МИД Анналена Бербок провела видеоконференцию с коллегами из стран-членов "Большой семерки" по ситуации с военным вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской службы внешних дел.

Дипломаты еще раз осудили агрессию России и причастность к ней Беларуси. Они требуют от российских властей немедленно выполнить предписание Международного суда ООН о прекращении военных действий и выводе своих войск из Украины.

"Министры подчеркнули, что виновные в военных преступлениях, в частности, в неизбирательном применении оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности. Министры приветствуют текущую работу по расследованию и сбору доказательств, включая прокурора Международного уголовного суда", – говорится в коммюнике.

G7 также напомнила о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за нападение на Украину. Если понадобится, то члены "Большой семерки" готовы усилить это давление на РФ.

Напомним, что президент США Джо Байден прямо назвал Путина чистейшим головорезом.

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G7 Вторжение России в Украину Война России против Украины
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