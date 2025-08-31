Виноград вирощуватимуть і на Київщині, а південь чекають посухи: кліматичний прогноз

Кліматичні зміни можуть зрушити виноградарство і садівництво на північ: виноград можна буде вирощувати навіть у Черкаській і Київській областях, а південні виноградники будуть під ризиком через брак води.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
В Україні зміни клімату проявляються у більш інтенсивних літніх посухах, особливо на півдні та сході країни, що негативно впливає на сільське господарство, звертає увагу Тетяна Тимочоко.
"Західні регіони дедалі частіше потерпають від паводків і повеней через рясні зливи. У гірських районах Карпат спостерігається прискорене танення снігового покриву та льодовиків, що змінює гідрологічний режим річок і загрожує водозабезпеченню населених пунктів", – каже вона.
Збільшується частота та сила екстремальних погодних явищ – хвиль спеки, сильних буревіїв і лісових пожеж, раніше менш потужних і рідкісних.
Також еколог зазначає, що через зміни клімату в Україні з’являються нові комахи-шкідники та бур’яни, які були раніше притаманні тілкьи деяким регіонам.
"Одним з найважливіших викликів стане сільське господарство. У степовій зоні, зокрема в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, клімат поступово стає схожим на напівпустельний. У найближчі десятиліття там буде дедалі важче вирощувати культури, які потребують стабільної вологи", – каже вона.
"Водночас виноградарство й садівництво можуть зміститися північніше: клімат стане придатним для вирощування винограду навіть у Черкаській чи Київській областях, але традиційні виноградники півдня опиняться під загрозою через нестачу води", – відзначає вона.
Щоб зменшити вплив людини на клімат, діяти треба вже зараз, каже еколог. Вона переконана: Україні слід скорочувати викиди, поступово відмовляючись від вугілля та переходячи на відновлювану енергетику – сонце, вітер, біомасу.
"Важливим кроком стане розвиток енергоефективності: утеплення будівель, модернізація систем опалення, масове впровадження енергоощадних технологій у промисловості та житловому секторі", – зазначає Тетяна Тимочко.
Транспорт потрібно робити більш екологічним: розвивати громадський транспорт, електромобілі, залізницю, велосипедну та пішохідну інфраструктуру, щоб зменшити залежність від авто.
У сільському господарстві пріоритет – раціональне землекористування, економія води, скорочення мінеральних добрив та стале тваринництво, щоб зменшити викиди метану і закису азоту, підкреслює вона.
Ліси та природні екосистеми треба захищати й відновлювати: припиняти незаконні вирубки, зберігати водно-болотні угіддя, розширювати лісорозведення.
Суспільство має виховувати екологічну культуру: сортувати сміття, менше використовувати пластик, економно витрачати ресурси та підтримувати "зелену економіку" через освіту, інформаційні кампанії та державні стимули.
Відзначимо, аграрний сектор, попри свою ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, завдає значної шкоди довкіллю та здоров’ю людей. Жителі сільської місцевості щодня контактують із пестицидами, добривами та випарами. Ми писали, як сільське господарство псує здоров'я людям в селах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.