UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" отримало статус винного посла України

Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" отримало статус винного посла України (фото: прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Києві відбувся 2-й Всеукраїнський відбір "посольських" вин 2023 року. Цьогоріч перед вимогливим журі, до якого входили 12 провідних експертів винної галузі, було представлено 74 вин зі всією України.

Про це повідомили організатори заходу.

Гідне місце серед найкращих вин України зайняло біле сухе Chardonnay Sauvignon від Villa UA, що отримало найвищу оцінку серед  професіоналів галузі.

Вино Chardonnay Sauvignon Villa UA здобуло офіційного статусу Винного посла України і вирушить представляти нашу країну до Парижу, щоб познайомити іноземних гурманів із нашими унікальними смаками та традиціями.

"Ми пишаємося нашими винами і вдячні корпорації "Укрвинпром" у співпраці з "Фондом Винної Культури і Цивілізацій Вина" за можливість представляти українське виноробство на міжнародному рівні. Статус винного посла є великою честю і, одночасно, покладає на нас певну відповідальність, стимулює ставати ще кращими, формувати тренди і залишатися найсмачнішим вином України", - зазначила бренд-менеджер марки Ольга Бовт.

Вже понад 10 років Villa UA, разом зі своїм споживачем, створюють смачні історії, що приносять задоволення. Адже, ці чудові вина призвані доповнювати та розкривати смак будь-який страв – від повсякденних та простих до святково-вишуканих.

Широка палітра смаків здатна задовольнити як консерваторів, які звикли до класичного підходу "біле до риби, червоне до м’яса", так й сміливих новаторів,  відкритих до смачних експериментів та нових вражень щодня.  Разом з винами Villa Ua дуже просто поглянути на ситуацію та обставини по-новому, знайти щось особливе у звичному.

Ексклюзивним дистриб'ютором вин Villa UA на території України є Торговий дім АВ - сильний та досвідчений дистрибутор алкогольних брендів преміум-класу в Україні. Компанія має перевірену часом репутацією та чітко виконує свої зобов’язання, навіть, в умовах війни.

Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських брендів GreenDay, ADJARI, ДовбушHELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща