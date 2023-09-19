Вино "Villa UA Chardonnay Sauvignon" получило статус винного посла Украины

Достойное место среди лучших вин Украины заняло белое сухое Chardonnay Sauvignon от Villa UA, получившее самую высокую оценку среди профессионалов отрасли.

Вино Chardonnay Sauvignon Villa UA получило официальный статус Виновного посла Украины и отправится представлять нашу страну в Париж, чтобы познакомить иностранных гурманов с нашими уникальными вкусами и традициями.

"Мы гордимся нашими винами и благодарные корпорации "Укрвинпром" в сотрудничестве с "Фондом Винной Культуры и Цивилизаций Вина" за возможность представлять украинское виноделие на международном уровне. Статус виновного посла является большой честью и, одновременно, возлагает на нас определенную ответственность, стимулирует лучше, формировать тренды и оставаться самым вкусным вином Украины", - отметила бренд-менеджер марки Ольга Бовт.

Уже более 10 лет Villa UA, вместе со своим потребителем, создают вкусные истории, доставляющие удовольствие. Ведь эти замечательные вина призваны дополнять и раскрывать вкус любого блюда – от повседневных и простых до празднично изысканных.

Широкая палитра вкусов способна удовлетворить как консерваторов, привыкших к классическому подходу "белое к рыбе, красное к мясу", так и смелым новаторам, открытым к вкусным экспериментам и новым впечатлениям каждый день. Вместе с винами Villa Ua очень просто взглянуть на ситуацию и обстоятельства по-новому, найти что-то особенное в обычном.

Эксклюзивным дистрибьютором вин Villa UA на территории Украины является Торговый дом АВ - сильный и опытный дистрибьютор алкогольных брендов премиум-класса в Украине. Компания имеет проверенную временем репутацию и четко выполняет свои обязательства даже в условиях войны.

Богатый и уникальный опыт работы на алкогольном рынке с убедительными цифровыми показателями продаж известных, популярных у потребителей украинских брендов GreenDay, ADJARI, Довбуш, HELSINKI делает компанию одной из самых мощных в отрасли.