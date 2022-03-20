Над Винницкой областью сбили еще одну российскую ракету, - глава ОВА

В воскресенье, 20 марта, над Винницкой областью украинские военные продолжают защищать небо. ВСУ в очередной раз сбили ракету оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram .

"В Винницкой области спокойно. Активных боевых действий не ведется. Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Винницкой областью. Только что сбитая российская ракета", - заявил он.

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