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Над Вінницькою областю збили ще одну російську ракету, - глава ОВА

Фото: Над Вінницькою областю збили ще одну російську ракету (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 20 березня, над Вінницькою областю українські військові продовжують захищати небо. ЗСУ в черговий раз збили ракету окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова до Telegram.

"У Вінницькій області спокійно. Активних бойових дій не ведеться. Наші ЗСУ продовжують збивати ракети над Вінницькою областю. Тільки що збита російська ракета", - заявив він.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вінницька областьВійна Росії проти України