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В Винницкой области зафиксирована вспышка кори в воинской части

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 15:34
В Винницкой области зафиксирована вспышка кори в воинской части
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вирус инфицировал два десятка нацгвардейцев

В Винницкой области зафиксирована вспышка кори в воинской части. Об этом заявила представитель департамента здравоохранения Винницкой облгосадминистрации Татьяна Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Винница.info".

По данным Бондаренко, массовое заболевание корью зафиксировано в воинской части №3008, вирус инфицировал два десятка нацгвардейцев, которые сейчас проходят лечение, личный состав проходит вакцинацию.

"У нас есть случаи заболевания в одной из воинских частей. Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение города Винницы, инфекционное отделение. Тяжелых случаев нет. В настоящее время проводится активная иммунизация военнослужащих этой части", - сказала она, отметив, что прививки сделают 400 нацгвардейцам.

Напомним, ранее сообщалось, что за период с 28 декабря 2018 года по 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5 059 человек.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам здравоохранения предупредил о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.

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