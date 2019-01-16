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У Вінницькій області зафіксовано спалах кору у військовій частині

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 15:34
У Вінницькій області зафіксовано спалах кору у військовій частині
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вірус інфікував два десятки нацгвардійців

У Вінницькій області зафіксовано спалах кору у військовій частині. Про це заявила представник депaртaменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Тетянa Бондaренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Вінниця.info".

За даними Бондаренко, масове захворювання на кір зафіксовано у військовій частини №3008, вірус інфікував два десятки нацгвардійців, які наразі проходять лікування, особовий склад проходить вакцинацію.

"В нас є випадки захорюваності в одній із військових частин. Військовослужбовці госпіталізовані в лікувальний заклад міста Вінниці, інфекційне відділення. Важких випадків немає. На даний час проводиться активна імунізація військовослужбовців цієї частини", - сказала вона, зазначивши, що щеплення зроблять 400 нацгвардійцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за період з 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей.

Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з питань охорони здоров'я попередив про ризики вакцинації від кору під час епідемії грипу. 

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