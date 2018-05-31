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Интервью

В Винницкой области задержан сотрудник военкомата на взятке

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 05:19
Фото: мошенничество (publicdomainpictures.net)
Фото: мошенничество (publicdomainpictures.net)

Капитан ВСУ требовал от призывника 200 долларов за оформление отсрочки

В Винницкой области задержан сотрудник военкомата, который требовал от призывника денежные средства за оформление отсрочки. Об этом говорится в сообщении на сайте военной прокуратуры центрального региона Украины.

Указано, что задержание проводилось военной прокуратурой Винницкого гарнизона непосредственно после получения взятки.

Так, установлено, что 25 мая капитан требовал и получил от призывника взятку в размере 100 долларов и 2600 гривен за оформление отсрочки от призыва на военную срочную службу сроком на 3 месяца.

Как сообщается, после задержания злоумышленника деньги были изъяты. Решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение взятки служебным лицом). Задержанному готовится письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, а также ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, ранее сообщалось, что одного из руководителей Сиховского райотдела полиции Львова и двух его подчиненных сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке 26 мая.

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Теги публикации: взятка, военкомат, Винницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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