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Во Львове разоблачили на взятке руководителя райотдела полиции

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 02:25
Фото: взятка (ssu.gov.ua)
Фото: взятка (ssu.gov.ua)

Злоумышленников задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды

Одного из руководителей Сиховского райотдела полиции Львова и двух его подчиненных сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке 26 мая. Об этом информирует сайт СБУ.

Злоумышленников задержали во время получения всей суммы взятки.

"Оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сиховского отдела полиции требовали с местной жительницы пять тысяч долларов США. За эти деньги они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство", по которой подозревается ее отец, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса", - заявили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Отмечается, что сейчас решается вопрос объявления задержанным о подозрении и избрание им меры пресечения.

Напомним, правоохранители Киева задержали 18 человек, провоцирующих конфликты у НСК "Олимпийский".

 

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Теги публикации: Львов, полиция, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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