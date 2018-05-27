Во Львове разоблачили на взятке руководителя райотдела полиции

Злоумышленников задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды

Одного из руководителей Сиховского райотдела полиции Львова и двух его подчиненных сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке 26 мая. Об этом информирует сайт СБУ.

Злоумышленников задержали во время получения всей суммы взятки.

"Оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сиховского отдела полиции требовали с местной жительницы пять тысяч долларов США. За эти деньги они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство", по которой подозревается ее отец, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса", - заявили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Отмечается, что сейчас решается вопрос объявления задержанным о подозрении и избрание им меры пресечения.

Напомним, правоохранители Киева задержали 18 человек, провоцирующих конфликты у НСК "Олимпийский".