У Вінницькій області затримано співробітника військкомату на хабарі

Капітан ЗСУ вимагав від призовника 200 доларів за оформлення відстрочки

У Вінницькій області затримано співробітника військкомату, який вимагав від призовника кошти за оформлення відстрочки. Про це йдеться у повідомленні на сайті військової прокуратури центрального регіону України.

Зазначено, що затримання проводилося військовою прокуратурою Вінницького гарнізону безпосередньо після отримання хабара.

Так, встановлено, що 25 травня капітан вимагав і отримав від призовника хабар у розмірі 100 доларів та 2600 гривень за оформлення відстрочки від призову на військову строкову службу строком на 3 місяці.

Як повідомляється, після затримання зловмисника гроші були вилучені. Вирішується питання про перекваліфікацію дій підозрюваного на ч. 1 ст. 368 КК України (одержання хабара службовою особою). Затриманому готується письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, а також клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одного з керівників Сихівського райвідділу поліції Львова та двох його підлеглих співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі 26 травня.