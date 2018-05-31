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У Вінницькій області затримано співробітника військкомату на хабарі

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 05:19
Фото: шахрайство (publicdomainpictures.net)
Фото: шахрайство (publicdomainpictures.net)

Капітан ЗСУ вимагав від призовника 200 доларів за оформлення відстрочки

У Вінницькій області затримано співробітника військкомату, який вимагав від призовника кошти за оформлення відстрочки. Про це йдеться у повідомленні на сайті військової прокуратури центрального регіону України.  

Зазначено, що затримання проводилося військовою прокуратурою Вінницького гарнізону безпосередньо після отримання хабара.

Так, встановлено, що 25 травня капітан вимагав і отримав від призовника хабар у розмірі 100 доларів та 2600 гривень за оформлення відстрочки від призову на військову строкову службу строком на 3 місяці.

Як повідомляється, після затримання зловмисника гроші були вилучені. Вирішується питання про перекваліфікацію дій підозрюваного на ч. 1 ст. 368 КК України (одержання хабара службовою особою). Затриманому готується письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, а також клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одного з керівників Сихівського райвідділу поліції Львова та двох його підлеглих співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі 26 травня.

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Теги публікації: взятка, военкомат, Винницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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