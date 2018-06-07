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В Винницкой области задержали боевика "ДНР"

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 21:02
Фото: задержанный боевик "ДНР" (ssu.gov.ua)
Фото: задержанный боевик "ДНР" (ssu.gov.ua)

Он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе Донецкого аэропорта

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры Украины задержали в Луганской области боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители установили, что уроженец Винницкой области, который ранее работал в органах Министерства внутренних дел (МВД), в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщается, находясь в составе так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе Донецкого аэропорта. Также злоумышленник привлекался к надзору за военнопленными и издевался над ними. Впоследствии боевик решил покинуть ряды группировки.

По оперативной информации, бывший участник незаконных вооруженных формирований периодически ездил в Россию с целью получения гражданства страны-агрессора.

В рамках открытых уголовных производств по части третьей ст. 258, частью второй ст. 437, частью первой ст. 438 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Марьинке (Донецкая область) военнослужащие Объединенных сил задержали мужчину, который выполнял задачи террористов за денежное вознаграждение.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, ДНР, боевики, Винницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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