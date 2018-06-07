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У Вінницькій області затримали бойовика "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 21:02
Фото: затриманий бойовик "ДНР" (ssu.gov.ua)
Фото: затриманий бойовик "ДНР" (ssu.gov.ua)

Він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районі Донецького аеропорту

Співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури України затримали у Вінницькій області бойовика терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що уродженець Вінницької області, який раніше працював в органах Міністерства внутрішніх справ (МВС), у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Як повідомляється, перебуваючи у складі так званої 5-ї окремої мотострілкової бригади він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районі Донецького аеропорту. Також зловмисник залучався до нагляду за військовополоненими та знущався над ними. Згодом бойовик вирішив покинути лави бандугруповання.

За оперативною інформацією, колишній учасник незаконних збройних формувань періодично їздив до Росії з метою отримання громадянства країни-агресора.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за частиною третьою ст. 258, частиною другою ст. 437, частиною першою ст. 438 Кримінального кодексу України  затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Мар'їнці (Донецька область) військовослужбовці Об’єднаних сил затримали чоловіка, який виконував завдання терористів за грошову винагороду.

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Теги публікації: Служба безпеки України, ДНР, бойовики, Винницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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