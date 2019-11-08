В Винницкой области возросло количество потребителей природного газа

С начала года почти 2 тыс. жителей Винницкой области выбрали поставщиком газа ООО "Винницагаз Сбыт". На 1 ноября компания поставляет голубое топливо 453 тыс. бытовых потребителей и более 3,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаз Сбыта".

"Почти 1,6 тыс. новых клиентов присоединились в Виннице и Винницком районе. Главным образом это жители новостроек. Значительно меньше присоединений по другим районам. Так в Гайсинском районе количество потребителей газа выросло на 93 человека, в Тростянецком - на 28 человек, Хмельницком и Литинском - на 25 на 21 человека соответственно", - говорится в сообщении.

По остальным районам области количество новых присоединений колеблется от 1 до 20, сообщают в пресс-службе.

"Положительная тенденция объясняется развитием жилищного строительства в городах. В свою очередь, незначительный прирост потребителей в сельской местности связан с малым количеством новостроек и использованием альтернативных источников отопления, в частности твердого топлива. Несмотря на это, сегодня природный газ остается самым дешевым и доступным источником энергии, в соотношении его стоимости и энергетической ценности", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Согласно постановлению правительства от 19 октября 2018 года № 867 ООО "Винницагаз Сбыт" является поставщиком газа со специальными обязанностями для бытовых потребителей и религиозных организаций Винницкой области.

"В цене 1 кубометра газа доля, которую получает ООО "Винницагаз Сбыт", составляет лишь 2,16%. За эти средства компания поставляет природный газ и обеспечивает обслуживание более 453 тыс. клиентов. Работа персонала, осуществление ежемесячных начислений, печать и донесения счетов, функционирования онлайн сервисов, каналов обратной связи и другие расходы "Винницагаз Сбыт" осуществляет за счет этой доли. В компании надеются на дальнейшее увеличение количества новых потребителей и дисциплину в расчетах за потребленный газ, - говорится в сообщении.