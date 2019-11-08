У Вінницькій області зросла кількість споживачів природного газу

З початку року майже 2 тис. жителів Вінницької області обрали постачальником газу ТОВ "Вінницягаз Збут". На 1 листопада компанія постачає блакитне паливо 453 тис. побутових споживачів і більше 3,3 тис. підприємств, установ і організацій регіону. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягаз Збуту".

"Майже 1,6 тис. нових клієнтів приєдналися у Вінниці і Вінницькому районі. Головним чином це жителі новобудов. Значно менше приєднань по інших районах. Так у Гайсинському районі кількість споживачів газу зросла на 93 людини, у Тростянецькому - на 28 осіб, Хмельницькому та Літинському - на 25 на 21 особу відповідно", - йдеться в повідомленні.

По іншим районам області кількість нових приєднань коливається від 1 до 20, повідомляють у прес-службі.

"Позитивна тенденція пояснюється розвитком житлового будівництва в містах. У свою чергу, незначний приріст споживачів у сільській місцевості пов'язаний з малою кількістю новобудов і використанням альтернативних джерел опалення, зокрема твердого палива. Незважаючи на це, сьогодні природний газ залишається найдешевшим і доступним джерелом енергії, у співвідношенні його вартості та енергетичної цінності", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Згідно з постановою уряду від 19 жовтня 2018 року № 867 ТОВ "Вінницягаз Збут" є постачальником газу зі спеціальними обов'язками для побутових споживачів і релігійних організацій Вінницької області.

"В ціні 1 кубометра газу частка, яку отримує ТОВ "Вінницягаз Збут", становить лише 2,16%. За ці кошти компанія постачає природний газ та забезпечує обслуговування більше 453 тис. клієнтів. Робота персоналу, здійснення щомісячних нарахувань, друк і донесення рахунків, функціонування онлайн сервісів, каналів зворотного зв'язку і інші витрати "Вінницягаз Збут" здійснює за рахунок цієї частки. У компанії сподіваються на подальше збільшення кількості нових споживачів і дисципліну в розрахунках за спожитий газ, - йдеться в повідомленні.