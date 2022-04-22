В Винницкой области сменили время комендантского часа

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов объявил об изменении продолжительности комендантского часа на территории региона с 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал главы области .

С субботы комендантский час на территории Винницкой области будет завершаться в 5 утра. Отмена или облегчение требований на Пасху для верующих не предусмотрено.

"Комендантский час в Винницкой области изменен. С завтрашнего дня, 23 апреля, введено новое время комендантского часа – с 23:00 до 5:00. Прошу верующих ответственно отнестись к требованиям военного положения во время празднования Пасхи в воскресенье, 24 апреля", – заявил Борзов.

Отдельно глава ОВА призвал земляков не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он также напомнил о необходимости соблюдения всех ограничений по соображениям безопасности.