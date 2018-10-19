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В Винницкой области сегодня ограничат движение по трассе на Житомир

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 12:20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения связаны со взрывами на Жежелевском карьере

В Винницкой области сегодня, 19 октября, временно ограничат движение транспорта по трассе на Житомир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Винницкой области.

Сообщается, что сегодня с 13:00 до 17:00 на трассе М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский в районе села Жежелев ограничат движение транспортных средств. Это связано с плановым массовым взрывом на местном карьере.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине водителей начали штрафовать за превышение скорости. За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс и направить часть штрафов за нарушение ПДД на мероприятия по повышению безопасности на дорогах. Соответствующие изменения были одобрены на заседании правительства и будут переданы на рассмотрение в Верховную раду. Отметим, с 8 октября в Украине на некоторых трассах начался контроль скоростного режима с применением радара TruCam.

 

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