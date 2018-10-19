У Вінницькій області сьогодні обмежать рух трасою на Житомир

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження пов'язані з вибухами на Жежелівському кар'єрі

У Вінницькій області сьогодні, 19 жовтня, тимчасово обмежать рух транспорту трасою на Житомир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Вінницькій області.

Повідомляється, що сьогодні з 13:00 до 17:00 на трасі М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський в районі села Жежелів обмежать рух транспортних засобів. Це пов'язано з плановим масовим вибухом на місцевому кар'єрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почали штрафувати водіїв за перевищення швидкості. За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год передбачено штраф у розмірі 255 гривень, а за перевищення більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.

Кабінет міністрів України пропонує внести зміни в Бюджетний кодекс і направити частину штрафів за порушення ПДР на заходи з підвищення безпеки на дорогах. Відповідні зміни були схвалені на засіданні уряду і будуть передані на розгляд Верховній раді. Зазначимо, з 8 жовтня в Україні на деяких трасах почався контроль швидкісного режиму з застосуванням радар TruCam.