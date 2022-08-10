UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 10 августа, днем в Винницкой области были слышны взрывы. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Вінниця".

Местные власти пока не обнародовали более подробной информации о взрывах. Жителям области необходимо пройти в укрытия.

Обновлено 16:00

По словам главы Калиновской громады Василия Полищука, взрыв, который слышали жители Винницкой области, связан с подрывными работами на Писаревском карьере. Он совпал с воздушной тревогой.

Напомним, сегодня жителей Винницкой области предупреждали о взрывах, поскольку в селе Писаревка Калиновской громады планировался подрыв карьера.

Взрывы, по информации Писаревского сельсовета, должны были проходить с 09:00 до 15:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьвоздушная тревогаВзрыв