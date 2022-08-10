В Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В среду, 10 августа, днем в Винницкой области были слышны взрывы. Они прогремели во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Вінниця".
Местные власти пока не обнародовали более подробной информации о взрывах. Жителям области необходимо пройти в укрытия.
Обновлено 16:00
По словам главы Калиновской громады Василия Полищука, взрыв, который слышали жители Винницкой области, связан с подрывными работами на Писаревском карьере. Он совпал с воздушной тревогой.
Напомним, сегодня жителей Винницкой области предупреждали о взрывах, поскольку в селе Писаревка Калиновской громады планировался подрыв карьера.
Взрывы, по информации Писаревского сельсовета, должны были проходить с 09:00 до 15:00.
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