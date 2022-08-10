У Вінницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

У середу, 10 серпня, вдень у Вінницькій області були чутні вибухи. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця".
Місцева влада поки не оприлюднила більш докладної інформації про вибухи. Жителям області необхідно пройти в укриття.
Оновлено 16:00
За словами голови Калинівської громади Василя Поліщука, вибух, який чули мешканці Вінницької області, пов'язаний з підривними роботами на Писарівському кар'єрі. Він збігся з повітряною тривогою.
Нагадаємо, сьогодні жителів Вінницької області попереджали про вибухи, оскільки в селі Писарівка Калинівської громади планувався підрив кар'єру.
Вибухи, за інформацією Писарівської сільради, повинні були проходити з 09:00 до 15:00.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.