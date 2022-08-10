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У Вінницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У середу, 10 серпня, вдень у Вінницькій області були чутні вибухи. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця".

Місцева влада поки не оприлюднила більш докладної інформації про вибухи. Жителям області необхідно пройти в укриття.

Оновлено 16:00

За словами голови Калинівської громади Василя Поліщука, вибух, який чули мешканці Вінницької області, пов'язаний з підривними роботами на Писарівському кар'єрі. Він збігся з повітряною тривогою.

Нагадаємо, сьогодні жителів Вінницької області попереджали про вибухи, оскільки в селі Писарівка Калинівської громади планувався підрив кар'єру.

Вибухи, за інформацією Писарівської сільради, повинні були проходити з 09:00 до 15:00.

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Вінницька областьвоздушная тревогаВибух