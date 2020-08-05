В Винницкой области потребители задолжали за доставку газа 54 млн гривен

Потребители газа Винницкой области на 1 августа текущего года задолжали за доставку газа почти 54 млн гривен. Каждый десятый потребитель не заплатил ни разу, а каждый пятый задерживает оплату на 2-3 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества "Винницагаз".

Неплатежи парализуют работу АО "Винницагаз", в частности затрудняют подготовку газовых сетей к отопительному сезону и предоставление услуги доставки газа в регионе.

За период с января по июль 2020 года 16% счетов за распределение газа в Винницкой области остались неоплаченными. Компания не получила возмещение за предоставленные услуги доставки газа на сумму почти 54 млн грн. В том числе бытовые потребители задолжали 30,3 млн грн., теплоснабжающие предприятия - 15,8 млн грн., бюджетные организации - 476 тыс. грн., другие субъекты хозяйствования - 7,5 млн грн.

"Несмотря на то, что новый порядок оплаты доставки газа действует уже более полугода, 46 тысяч потребителей газа области, а это каждый десятый, не оплатили за доставку ни разу и задолжали более 11,5 млн грн. Кроме того, каждый пятый потребитель задерживает оплату на 2-3 месяца, что уже вылилось в 8 млн долга", - отмечает коммерческий директор "Винницагаз" Владимир Антошка.

Неплатежи усугубляют кризис в газовой отрасли во всех регионах, а Винницкая область - не исключение. Указано, что критически не хватает средств на осуществление ремонта и подготовку газораспределительных сетей к отопительному сезону, приобретение газа для покрытия производственно-технологических потерь и тому подобное. Не говоря уже об обеспечении текущей деятельности предприятия, выплату заработной платы, приобретение горюче-смазочных и расходных материалов.

Кризис платежей в значительной степени связан с последствиями эпидемии COVID-19. С ослаблением карантина компания ожидала роста уровня расчетов, однако этого не произошло.

"Призываем потребителей придерживаться дисциплины в расчетах, чтобы предприятие имело возможность предоставить качественную услугу бесперебойной и безаварийной доставки газа полмиллиона потребителей региона и подготовить сети к зиме", - указано в сообщении.