У Вінницькій області споживачі заборгували за доставку газу 54 млн гривень

Споживачі газу Вінницької області на 1 серпня поточного року заборгували за доставку газу майже 54 млн гривень. Кожен десятий споживач не заплатив ще жодного разу, а кожен п’ятий затримує оплату на 2-3 місяці.

Про це повідомляє прес-служба акціонерного товариства "Вінницягаз".

Неплатежі паралізують роботу АТ "Вінницягаз", зокрема ускладнюють підготовку газових мереж до опалювального сезону та надання послуги доставки газу в регіоні.

За період з січня по липень 2020 року 16% рахунків за розподіл газу на Вінниччині залишились несплаченими. Компанія не отримала відшкодування за надані послуги доставки газу на суму майже 54 млн грн. В тому числі побутові споживачі заборгували 30,3 млн грн., теплопостачальні підприємства - 15,8 млн грн., бюджетні організації - 476 тис. грн., інші суб’єкти господарювання - 7,5 млн грн.

"Попри те, що новий порядок оплати доставки газу діє уже понад півроку, 46 тисяч споживачів газу області, а це кожен десятий, не сплатили за доставку жодного разу та боргують понад 11,5 млн грн. Крім того, кожен п’ятий споживач затримує оплату на 2-3 місяці, що уже вилилось у 8 млн боргу", - зауважує комерційний директор "Вінницягаз" Володимир Антошко.

Неплатежі посилюють кризу у газовій галузі в усіх регіонах, а Вінницька область - не виняток. Вказано, що критично не вистачає коштів на здійснення ремонту та підготовку газорозподільних мереж до опалювального сезону, придбання газу для покриття виробничо-технологічних втрат тощо. Не кажучи уже про забезпечення поточної діяльності підприємства, виплату заробітної плати, придбання паливно-мастильних та розхідних матеріалів.

Криза платежів значною мірою пов’язана з наслідками епідемії COVID-19. З послабленням карантину компанія очікувала зростання рівня розрахунків, однак цього не відбулось.

"Закликаємо споживачів дотримуватись дисципліни у розрахунках, аби підприємство мало змогу надати якісну послугу безперебійної та безаварійної доставки газу пів мільйона споживачів регіону та підготувати мережі до зими", - вказано у повідомленні.