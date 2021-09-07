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У Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей

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Вінницька область, Вівторок 07 вересня 2021 10:48
У Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей Фото: у Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У Гайсинському районі (Вінницька область) двоє дітей померли від отруєння. Ще одна знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Сестер віком 4-х та 13-ти років госпіталізували до реанімації 5 вересня з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли. Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, одна із версій отруєння - вживання грибів або лісових ягід.

В межах досудового розслідування призначено ряд експертиз, остаточна причина смерті дітей буде встановлена після судово-медичної експертизи.

Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів.

Наразі відкрито кримінальну справу за статтею 115 (умисне вбивство) ККУ.

Триває досудове розслідування.

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