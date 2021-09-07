У Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей

У Гайсинському районі (Вінницька область) двоє дітей померли від отруєння. Ще одна знаходиться у важкому стані.

"Сестер віком 4-х та 13-ти років госпіталізували до реанімації 5 вересня з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли. Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, одна із версій отруєння - вживання грибів або лісових ягід.

В межах досудового розслідування призначено ряд експертиз, остаточна причина смерті дітей буде встановлена після судово-медичної експертизи.

Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів.

Наразі відкрито кримінальну справу за статтею 115 (умисне вбивство) ККУ.

Триває досудове розслідування.