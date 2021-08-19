В Винницкой области открылось обновленное приемное отделение

"Это уже второе из десяти отделений, где благодаря реализации программы президента "Большая стройка" удалось сделать современный ремонт и бесплатно получить от государства медицинское оборудование на сумму 17,6 млн грн. Всего из государственного бюджета на это отделение направлено 26 млн грн", - отметил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Для больницы закупили компьютерный томограф за 11,9 млн. грн., рентгеновскую диагностическую систему IMAX 7700F за 4,8 млн грн и ультразвуковцю диагностическую систему SonoBook за 0,8 млн грн. Город закупил медицинское оборудование и мебель на сумму 0,5 млн грн.

"Медицинское оборудование в опорных больницах не обновлялось почти 20 лет. А сейчас более 10 тыс. пациентов, которые за год обращаются за помощью в Калиновскую больницу, имеют возможность пройти бесплатное обследование на современном аппарате ультразвуковой диагностики, сделать компьютерную диагностику и рентген. Помещение отвечает всем нормам доступности и маршрута пациента", - отметил Сергей Борзов.

Обновленное отделение будет обслуживать пациентов также из Ивановской территориальной громады. За год в больницу обращаются 10 тысяч пациентов, в том числе 6 тыс. - в экстренных случаях.

Больница в Калиновке, по словам председателя ОГА, первой в регионе начала принимать пациентов с коронавирусом из Винницы.