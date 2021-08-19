У Вінницькій області відкрилося оновлене приймальне відділення

"Це вже друге з десяти відділень, де завдяки реалізації програми президента "Велике будівництво" вдалося зробити сучасний ремонт та безкоштовно отримати від держави медичне обладнання на суму 17,6 млн грн. Загалом з державного бюджету на це відділення спрямовано 26 млн грн", - зазначив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Для лікарні закуплені комп’ютерний томограф за 11,9 млн грн, рентгенівська діагностична система IMAX 7700F за 4,8 млн грн та ультразвукова діагностична система SonoBook за 0,8 млн грн. Місто закупило медичне обладнання та меблі на суму 0,5 млн грн.

"Медичне обладнання в опорних лікарнях не оновлюлювалось майже 20 років. А зараз понад 10 тис. пацієнтів, які за рік звертаються за допомогою до Калинівської лікарні, матимуть можливість пройти безкоштовне обстеження на сучасному апараті ультразвукової діагностики, зробити комп’ютерну діагностику та рентген. Приміщення відділення відповідає усім нормам доступності та маршруту пацієнта", - зауважив Сергій Борзов.

Відновлене відділення буде обслуговувати пацієнтів також з Іванівської територіальної громади. Протягом року до лікарні звертаються 10 тисяч пацієнті, в том числі 6 тис. - у екстрених випадках.

Лікарня у Калинівці, за словами голови ОДА, першою в регіоні почала приймати пацієнтів з коронавірусом з Вінниці.