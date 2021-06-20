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В Винницкой области обнаружили тонны токсичных отходов. СБУ нашла российский след

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Винница, Воскресенье 20 июня 2021 01:05
В Винницкой области обнаружили тонны токсичных отходов. СБУ нашла российский след Фото: в СБУ открыли производство по статье экоцид.(скриншот ТСН)
Автор: Даша Харченко

В Винницкой области нашли сотни тонн токсичных отходов. Их сливало местное предприятие в ямы всего в километре от населенных пунктов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

СБУ приостановила работу компании.

"Объем захороненных отходов составлял 500 тонн в месяц. Работала компания таким образом несколько лет, наращивая количество производства. Ее деятельность могла привезти к существенному загрязнению среды и создать экологическую катастрофу", - сообщил спикер СБУ в Винницкой области Денис Закаблук.

Токсины вещества были отходами очистки глицерина.

Местные чиновники заявляли, что предприятие работает законно, разрешение на захоронение химикатов есть.

Само производство расположено в городе Калиновка. Доступ к заводу ограничен.

Следователи СБУ, изъяв документы с завода, выяснили, что глицерин поставляет в Украину российская компания, и уже очищенный забирает обратно.

"Согласно договору с российской компанией, в Украину прибывало техническое сырье глицерин, которое здесь перерабатывалось, отходы должны утилизироваться должным образом", - отметил спикер СБУ в Винницкой области Денис Закаблук.

В СБУ уже открыли производство по статье экоцид. Руководству может грозить даже уголовная ответственность.

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отходы Винницкая область
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