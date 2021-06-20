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У Вінницькій області виявили тонни токсичних відходів. СБУ знайшла російський слід

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Вінниця, Неділя 20 червня 2021 01:05
У Вінницькій області виявили тонни токсичних відходів. СБУ знайшла російський слід Фото: У СБУ відкрили провадження за статтею екоцид.(скріншот ТСН)
Автор: Даша Харченко

У Вінницькій області знайшли сотні тонн токсичних відходів. Їх зливало місцеве підприємство у ями всього за кілометр від населених пунктів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

СБУ призупинили роботу компанії.

"Обсяг захоронюваних відходів становив 500 тон на місяць. Працювала компанія в такий спосіб кілька років, нарощуючи кількість виробництва. Її діяльність могла привезти до суттєвого забруднення середовища та створити екологічну катастрофу", - повідомив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

Токсині речовини були відходами очищення гліцерину.

Місцеві чиновники заявляли, що підприємство працює законно, дозвіл на захоронення хімікатів є.

Саме виробництво розташоване у місті Калинівка. Доступ до заводу обмежений.

Слідчі СБУ, вилучивши документи з заводу, з’ясували, що гліцерин постачає до України російська компанія, і вже очищений забирає назад.

"Відповідно до договору із російською компанією, до України прибувала технічна сировина гліцерин, яка тут перероблялася, відходи мали утилізовуватись належним чином", - зазначив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

У СБУ уже відкрили провадження за статтею екоцид. Керівництву може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.

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