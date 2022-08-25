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В Винницкой области мужчина пытался бежать за границу в товарном поезде

Фото: мужчина пытался выехать в Молдову в грузовом поезде (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Винницкой области задержали мужчину, который хотел выехать за границу в вагоне товарного поезда. При нем была повестка в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Могилев-Подольский погранотряд в Facebook.

Пограничный наряд во время проверки грузового поезда, следовавшего в Молдову, обнаружил в пустом вагоне 36-летнего мужчину. Украинец признался, что пытался избежать мобилизации и незаконно выехать за границу.

С собой беглец взял повестку. В документе говорилось, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.

"Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонение от призыва к мобилизации ему придется отвечать в суде", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове чиновница с сообщниками вывозили военнообязанных за границу.

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выезд за границуВинницкая областьГосударственная пограничная служба