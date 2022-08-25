В Винницкой области мужчина пытался бежать за границу в товарном поезде

Пограничный наряд во время проверки грузового поезда, следовавшего в Молдову, обнаружил в пустом вагоне 36-летнего мужчину. Украинец признался, что пытался избежать мобилизации и незаконно выехать за границу.

С собой беглец взял повестку. В документе говорилось, что мужчина должен был прибыть в военкомат 28 августа.

"Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы и уклонение от призыва к мобилизации ему придется отвечать в суде", - говорится в сообщении.