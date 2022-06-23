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В Винницкой области лесники нашли сбитую месяц назад вражескую ракету "Калибр"

Фото: пуск ракеты "Калибр" (YouTube)
Автор: Руслан Гаращенко

В украинских лесах продолжают находить взрывоопасные предметы. В частности, в Винницкой области два лесника нашли российскую ракету "Калибр", которую украинская система ПВО сбила еще месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

"В Винницкой области лесники обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны 21 мая. Боевая часть ракеты оказалась целой", - говорится в сообщении.

В ВСУ напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. При их обнаружении сразу уведомляйте органы власти, полицию или военных.

Напомним, 20 июня российские войска пытались нанести ракетные удары по Одесской области. ВСУ удалось сбить ракеты над регионом.

За день до этого оккупанты также запустили ракеты из Крыма. Их сбила система ПВО Укрианы.

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