Названа причина гибели трех военных в Житомирской области

Фото: спасатель (dsns.gov.ua)

В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих. Предварительно установлено, что они погибли от отравления угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, погибших военных нашли в съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района, где был неисправный газовый прибор. Указано, что признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, во Львове в квартире одного из домов вследствие отравления угарным газом двое людей погибли и еще двоих госпитализировали.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области в селе Латовка Беляевского района два человека погибли из-за отравления природным газом и еще двое госпитализированы.

Кроме того, в селе Малушка (Ровненская область) в жилом доме в результате неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья, среди которых 10 детей.