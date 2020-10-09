ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названа причина гибели трех военных в Житомирской области

Село Новоивницкое, Пятница 09 октября 2020 09:40
Названа причина гибели трех военных в Житомирской области
Фото: спасатель (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих. Предварительно установлено, что они погибли от отравления угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, погибших военных нашли в съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района, где был неисправный газовый прибор. Указано, что признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, во Львове в квартире одного из домов вследствие отравления угарным газом двое людей погибли и еще двоих госпитализировали.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области в селе Латовка Беляевского района два человека погибли из-за отравления природным газом и еще двое госпитализированы.

Кроме того, в селе Малушка (Ровненская область) в жилом доме в результате неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья, среди которых 10 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия газ
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь