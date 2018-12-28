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В Винницкой области депутата облсовета задержали за вымогательство

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 02:12
В Винницкой области депутата облсовета задержали за вымогательство
Фото: во время задержания (vn.npu.gov.ua)

Трое подозреваемых требовали 4 тыс. долларов у предпринимателя

В Винницкой области депутата областного совета и еще двух человек задержали 27 декабря по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В задержании принимали участие полицейские управления стратегических расследований совместно со следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области, сотрудниками УСБУ, под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.

Начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос сообщил, что задержанные лица требовали у потерпевшего 4 тысячи долларов.

"Злоумышленники были задержаны с привлечением бойцов спецподразделения КОРД во время передачи очередной суммы - 13 тысяч гривен", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Такое преступление карается заключением на срок до семи лет. Продолжаются следственные действия.

 

Фото: задержание подозреваемых

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в 500 долларов заведующего сектором одного из районных отделений Управления государственной миграционной службы в Черкасской области.

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