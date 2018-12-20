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СБУ задержала на взятке сотрудника миграционной службы Черкасской области

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 21:46
СБУ задержала на взятке сотрудника миграционной службы Черкасской области
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал от иностранки взятку за не выдворение ее за пределы Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в 500 долларов заведующего сектором одного из районных отделений Управления государственной миграционной службы в Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В СБУ рассказали, что чиновник требовал от иностранки взятку в размере 5 тыс. долларов за не выдворение ее за пределы Украины и оформления разрешительных документов для легального проживания в стране.

"Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме пятьсот долларов. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения фигуранту дела о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Сообщается, что военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины при сопровождении отдела в городе Измаил УСБУ в Одесской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником службы по содержанию инфраструктуры Ренийского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины.

Также Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачила на систематическом взяточничестве сотрудников охраны "Укрзализныци", которые организовали схему хищения грузов на железной дороге.

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