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У Вінницькій області депутата облради затримали за вимагання

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 02:12
У Вінницькій області депутата облради затримали за вимагання
Фото: під час затримання (vn.npu.gov.ua)

Троє підозрюваних вимагали 4 тис. доларів у підприємця

У Вінницькій області депутата обласної ради та ще двох осіб затримали 27 грудня за підозрою у вимаганні коштів у місцевого підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницької області.

У затриманні брали участь поліцейські управління стратегічних розслідувань спільно з слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, працівниками УСБУ, під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.

Начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос повідомив, що затримані особи вимагали у потерпілого 4 тисячі доларів.

"Зловмисників затримали із залученням бійців спецпідрозділу КОРД під час передачі чергової суми -13 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні поліції.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років. Наразі тривають слідчі дії.

 

Фото: затримання підозрюваних

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у 500 долларів завідувача сектору одного із районних відділень Управління державної міграційної служби в Черкаській області.

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