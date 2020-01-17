В Винницкой обл. столкнулись три автомобиля, есть жертва

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Отмечается, что информация об аварии в Немировском районе вблизи села Озеро с участием трех автомобилей поступила в 14:20.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля "Ауди" допустил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение с ВАЗ-2110 и микроавтобус "Мерседес".

В результате дорожно-траспортного происшествия погиб водитель ВАЗ-22110, с травмами различной степени тяжести госпитализированы четверо человек , среди которых двое пассажиров автомобиля "Ауди", по одному - из автомобилей ВАЗ -2110 и "Мерседес".

Известно, что в автомобиле "Ауди", который двигался из Винници в направлении Гайсина, ехали граждане Израиля.

Следственно-оперативной группой полиции на месте происшествия проведены первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что в среду утром, 15 января, в Киеве произошло дорожньо-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Напомним, в Киеве на улице Братиславской (Воскресенка) столкнулись два автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия есть жертва.