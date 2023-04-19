У Вінницькому районі завтра можливий сильний вибух: названо причину

Мешканців Вінницького району попереджають про заплановані вибухи на Писарівському родовищі мігматитів у четвер, 20 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду .

"Масовий вибух з метою подрібнення скальних порід проведуть у проміжку часу між 09:00 та 17:00 годинами", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в міськраді, роботи проводитимуть для забезпечення виробництва гранітної продукції ТОВ "Вінницьке кар’єроуправління".

В ОВА просять взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій.

Як повідомлялось, сьогодні, 19 квітня, жителі Києва та області можуть чути звуки вибухів. Поблизу столиці працюватимуть сапери.

Нагадаємо, у середу, 19 квітня, лунали вибухи і у Херсоні. У регіоні повітряну тривогу не оголошували. Пізніше стало відомо, що російська армія знову обстріляла Херсон, на цей раз поціливши в міський парк автобусів.