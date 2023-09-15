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У Вінницькій області пролунав вибух

Фото: у Вінницькій області вночі 15 вересня пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Вінницькій області сьогодні вночі, 15 вересня пролунав звук вибуху. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Вінницькій області було чути звук вибуху", - йдеться у повідомленні. 

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що група ворожих ударних безпілотників в повітряному просторі Вінницької області рухається у північно-західному напрямку.

Мешканців закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, або дотримуватись правила "двох стін".

Атаки дронів по Україні

Вночі 14 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну 22 "Шахедами". Вони рухалися в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Нашим військовим вдалося знищити 17 безпілотників.

 

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Вінницька областьВибух