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У Вінницькій області призначили нового начальника поліції

Фото: новий начальник поліції Вінницькоъ області (facebook.com/borzov.s.s)
Автор: Тетяна Степанова

У Вінницькій області призначили нового начальника поліції. Ним став полковник Юрій Пархоменко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"На Вінниччині новий очільник поліції - полковник Юрій Пархоменко. Сьогодні новопризначеного начальника обласного поліцейського главку представив Голова Національної поліції України, генерал поліції третього рангу Іван Вигівський", - повідомив Борзов.

Своєю чергою, Іван Іщенко, який понад три роки очолював поліцію Вінницької області, призначений начальником ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

Що відомо про Юрія Пархоменка

Юрій Пархоменко почав службу в органах внутрішніх справ з посади слідчого міського відділу УМВС в Сумській області у 2003 році. Потім керував відділенням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Займав керівні посади в підрозділах УБОЗ, внутрішньої безпеки в Сумській та Київській областях.

Також Пархоменко обіймав посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

На початку повномасштабного вторгнення він очолив Департамент міграційної поліції Національної поліції України.

 

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