У Вінницькій області призначили нового начальника поліції

"На Вінниччині новий очільник поліції - полковник Юрій Пархоменко. Сьогодні новопризначеного начальника обласного поліцейського главку представив Голова Національної поліції України, генерал поліції третього рангу Іван Вигівський", - повідомив Борзов.

Своєю чергою, Іван Іщенко, який понад три роки очолював поліцію Вінницької області, призначений начальником ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

Що відомо про Юрія Пархоменка

Юрій Пархоменко почав службу в органах внутрішніх справ з посади слідчого міського відділу УМВС в Сумській області у 2003 році. Потім керував відділенням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Займав керівні посади в підрозділах УБОЗ, внутрішньої безпеки в Сумській та Київській областях.

Також Пархоменко обіймав посаду заступника начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

На початку повномасштабного вторгнення він очолив Департамент міграційної поліції Національної поліції України.