В Винницкой области назначили нового начальника полиции. Им стал полковник Юрий Пархоменко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"В Винницкой области новый глава полиции - полковник Юрий Пархоменко. Сегодня новоназначенного начальника областного полицейского главка представил Председатель Национальной полиции Украины, генерал полиции третьего ранга Иван Выговский", - сообщил Борзов.
В свою очередь, Иван Ищенко, который более трех лет возглавлял полицию Винницкой области, назначен начальником ГУ Нацполиции в Черниговской области.
Что известно о Юрии Пархоменко
Юрий Пархоменко начал службу в органах внутренних дел с должности следственного городского отдела УМВД в Сумской области в 2003 году. Затем руководил отделением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Занимал руководящие должности в подразделениях УБОП, внутренней безопасности в Сумской и Киевской областях.
Также Пархоменко занимал должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
В начале полномасштабного вторжения он возглавил Департамент миграционной полиции Национальной полиции Украины.
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