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У Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи

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Середа 12 жовтня 2022 17:37
У Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи Фото: у Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Вінницькій області пролунали вибухи. Наразі подробиці ситуації не розголошуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"На Вінниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога", - пише видання.

Варто відзначити, що ОВА наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Оновлено о 17:35

Згідно з повідомленням голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, ворог атакував регіон двома дронами-камікадзе. ППО знищила обидві цілі.

Оновлено о 17:41

Як відзначає "Суспільне", в області знову чутно звуки вибухів. Повітряна тривога триває.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вночі, 12 жовтня вибухи пролунали й у Миколаєві. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

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