В Винницкой области во время тревоги раздались взрывы
В Винницкой области раздались взрывы. Пока подробности ситуации не разглашаются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Винницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - пишет издание.
Стоит отметить, что ОВА пока не прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 17:35
Согласно сообщению главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, враг атаковал регион двумя дронами-камикадзе. ПВО уничтожило обе цели.
Обновлено в 17:41
Как отмечает "Суспільне", в области снова слышны звуки взрывов. Воздушная тревога продолжается.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, ночью, 12 октября взрывы прогремели и в Николаеве. Произошло это почти сразу после сигнала о ракетной опасности.
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