У Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, постраждали підлітки

В ніч на вівторок у Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, в якому їхала група з екскурсії. Внаслідок аварії постраждали семеро осіб, серед яких - пʼятеро підлітків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Автопригода сталась 4 червня близько 00:40 біля села Кунка, Гайсинського району.
За попередньою інформацією, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
У салоні на момент ДТП перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та пʼятеро дорослих. Група поверталась з екскурсії.
За медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких пʼять підлітків віком 16 та 17 років, одного з них госпіталізували. Іншим учасникам аварії надали медичну допомогу та відпустили додому.
Поліція освідувала водія - він тверезий. Мікроавтобус помістили на арештмайданчик.
Нагадаємо, 11 травня на об'їзній дорозі міста Вінниці сталася ДТП, в якій загинули троє співробітників поліції.
За попередньою інформацією, зіткнулися три легкових автомобілі. Внаслідок аварії троє поліцейських Білоцерківського районного управління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події.
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