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У Вінницькій області колишній військовий "наводив" ракети РФ на об'єкти енергетики

Фото: СБУ затримала колишнього військового, який "наводив" ракети РФ на об'єкти енергетики (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній радянський військовий передавав росіянам інформацію про об'єкти енергетики у Вінницькій області. Він наводив ракетні удари ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Ворожим інформатором виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в "режим очікування".

Після початку повномасштабної війни співробітник ГРУ вийшов на агента та попросив "допомогу". Шпигун таємно знімав українських військових та передавав ворогу через Telegram-канал.

Саме за "наводкою" коригувальника росіяни планували завдати серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах Вінницької області.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським "куратором". Затриманому оголосили підозру у держзраді (ч. 2. ст. 111).

Нагадаємо, СБУ затримала мобілізованого під Рівним, який збирав дані про військових для РФ у шпиталі.

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