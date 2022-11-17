У Вінницькій області колишній військовий "наводив" ракети РФ на об'єкти енергетики

Ворожим інформатором виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в "режим очікування".

Після початку повномасштабної війни співробітник ГРУ вийшов на агента та попросив "допомогу". Шпигун таємно знімав українських військових та передавав ворогу через Telegram-канал.

Саме за "наводкою" коригувальника росіяни планували завдати серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах Вінницької області.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським "куратором". Затриманому оголосили підозру у держзраді (ч. 2. ст. 111).