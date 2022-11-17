В Винницкой области бывший военный "наводил" ракеты РФ на объекты энергетики

Вражеским информатором оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания".

После начала полномасштабной войны сотрудник ГРУ вышел на агента и попросил "помощь". Шпион тайно снимал украинских военных и передавал врагу через Telegram-канал.

Именно по "наводке" корректировщика россияне планировали нанести серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям Винницкой области.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с российским "куратором". Задержанному объявили подозрение в госизмене (ч. 2. ст. 111).