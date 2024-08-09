UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (фото)

Фото: у Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (vn.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У Вінницькій області неадекватний чоловік на одному з кладовищ пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Як розповіли у поліції, вранці п'ятниці, 9 серпня, до них звернулись відвідувачі одного з кладовищ та заявили про пошкодження пам'ятників та захоронень.

Було встановлено, що зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Працівники поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 37-річний чоловік, якого затримали в місцевому парку впродовж години. Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує що не пам’ятає що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.

 Фото: у Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (vn.npu.gov.ua)

 

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що у Києві підліток побив ветерана війни. Кривдник "пред'явив" чоловіку претензії через його зачіску, поліція вже відкрила справу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПоліцейськіВінницька область