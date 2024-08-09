У Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (фото)

У Вінницькій області неадекватний чоловік на одному з кладовищ пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.
Як розповіли у поліції, вранці п'ятниці, 9 серпня, до них звернулись відвідувачі одного з кладовищ та заявили про пошкодження пам'ятників та захоронень.
Було встановлено, що зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.
Працівники поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 37-річний чоловік, якого затримали в місцевому парку впродовж години. Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує що не пам’ятає що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що у Києві підліток побив ветерана війни. Кривдник "пред'явив" чоловіку претензії через його зачіску, поліція вже відкрила справу.
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