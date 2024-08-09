У Вінницькій області чоловік розгромив понад 70 могил цивільних і військових (фото)

Як розповіли у поліції, вранці п'ятниці, 9 серпня, до них звернулись відвідувачі одного з кладовищ та заявили про пошкодження пам'ятників та захоронень.

Було встановлено, що зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Працівники поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 37-річний чоловік, якого затримали в місцевому парку впродовж години. Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує що не пам’ятає що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.