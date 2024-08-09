RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных (фото)

Фото: в Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных (vn.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Винницкой области неадекватный мужчина на одном из кладбищ повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как рассказали в полиции, утром пятницы, 9 августа, к ним обратились посетители одного из кладбищ и заявили о повреждении памятников и захоронений.

Было установлено, что злоумышленник повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных. Он ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото погребенных, срывал флаги и флагштоки.

Сотрудники полиции установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 37-летний мужчина, задержанный в местном парке в течение часа. Объяснить мотивы поступка мужчина не смог, он утверждает, что не помнит, что произошло, поскольку был в состоянии опьянения.

Фото: в Винницкой области мужчина разгромил более 70 могил гражданских и военных (vn.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претензии по его прическе, полиция уже открыла дело.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолицейскиеВинницкая область