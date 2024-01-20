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У Вінницькій області через пожежу в будинку загинула 3-річна дитина (відео)

Фото: у Вінницькій області загинула дитина (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Каріна Левицька

У Вінницькій області сталось загоряння в одному з житлових будинків. На момент інциденту в будинку перебуло троє малолітніх дітей, одного з них врятувати не вдалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, в селі Лучинчик Могилів-Подільського району батьки лишили вдома трьох неповнолітніх дітей.

"Загорілося в одній із кімнат будинку, де знаходилася буржуйка. Як спалахнуло, старші діти - 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося", - пояснили в службі.

 

Двоє старших дітей, за даними рятувальників, наразі госпіталізовані до лікарні.

"Просимо батьків за жодних обставин не лишати дітей наодинці! Вогонь не пробачає помилок!", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, ми повідомляли, дотримання яких правил безпеки може вберегти українців від загорянь в будинку.

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Вінницька областьдітиПожежа