В Винницкой области из-за пожара в доме погиб 3-летний ребенок (видео)

По данным спасателей, в селе Лучинчик Могилев-Подольского района родители оставили дома троих несовершеннолетних детей.

"Загорелось в одной из комнат дома, где находилась буржуйка. Как вспыхнуло, старшие дети - 9-летняя девочка и 6-летний мальчик сразу выбежали из квартиры на улицу. Самая маленькая, 3-летняя девочка, к сожалению, осталась в очаге пожара. Ее спасти не удалось", - пояснили в службе.

Двое старших детей, по данным спасателей, сейчас госпитализированы в больницу.

"Просим родителей ни при каких обстоятельствах не оставлять детей наедине! Огонь не прощает ошибок!", - отметили спасатели.

Напомним, мы сообщали, соблюдение каких правил безопасности может уберечь украинцев от возгораний в доме.

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